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Яремчук: Дуже радий забити свій перший гол за збірну у Львові

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Яремчук: Дуже радий забити свій перший гол за збірну у Львові

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував розгромну перемогу над збірною Сербії (5:0) в рамках кваліфікації Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Атмосфера у Львові особлива. Така перемога не розслабить нас перед наступним матчем. Потрібно зараз приїхати в готель і вже готуватись до наступного матчу. Ми провели в Люксембурзі дуже важку гру. Так, ми виграли тоді, але зараз нам треба підготуватись ще краще.

Україна – Сербія – відео голів

Ми добре підготувались тактично. У сербів є дуже висококласні виконавці, які не люблять грати в обороні, тому ми захопили контроль над м'ячем і намагались грати у свою гру.

Дуже щасливий забитий у Львові. Радий, що цей гол нарешті трапився. Знав, що він прийде рано чи пізно", – розповів Яремчук в післяматчевому коментарі.

Україна знищила Сербію з космічним рахунком у відборі до Євро-2020 – дублі Циганкова і Коноплянки, дебютний гол Яремчука

Джерело: Футбол 24
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Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
00:44
11141
Теги
Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020 Україна - Сербія Люксембург Люксембург Роман Яремчук Роман Яремчук
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