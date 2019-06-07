Україна – Сербія – відео голів

Збірна України приймає Сербію у 3-му турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна Україна – Сербія.

Збірна України активно розпочала поєдинок та швидко була за це винагороджена. Після точного пасу Караваєва вінгер Динамо Віктор Циганков влучно перевів м'яч у дальній кут воріт суперника. 1:0.

Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

На цьому Віктор не думав зупинятись і через 2 хвилини потужним дальнім ударом подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Одразу після перерви підопічні Шевченка довели рахунок до розгромного. Черговий удар Коноплянки після зміщення в центр нарешті потрапив у ціль. 3:0!

Роман Яремчук символічно відкриває лік своїм голам за збірну саме у Львові. Фантастика! 4:0.

Відео гола Циганкова:

Відео дубля Циганкова:

Відео гола Коноплянки: