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Україна – Сербія – відео голів

23:14 4432 Читать на русском
Україна – Сербія – відео голів
Україна – Сербія – відео голів

Збірна України приймає Сербію у 3-му турі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна Україна – Сербія.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Збірна України активно розпочала поєдинок та швидко була за це винагороджена. Після точного пасу Караваєва вінгер Динамо Віктор Циганков влучно перевів м'яч у дальній кут воріт суперника. 1:0.

Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020

На цьому Віктор не думав зупинятись і через 2 хвилини потужним дальнім ударом подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Одразу після перерви підопічні Шевченка довели рахунок до розгромного. Черговий удар Коноплянки після зміщення в центр нарешті потрапив у ціль. 3:0!

Роман Яремчук символічно відкриває лік своїм голам за збірну саме у Львові. Фантастика! 4:0.

Відео гола Циганкова:

Відео дубля Циганкова:

Відео гола Коноплянки:

Відео гола Яремчука:

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Україна – Сербія: онлайн-трансляція матчу кваліфікації до Євро-2020
21:35
24642
Теги
Євро-2020 Україна - Сербія Україна Україна Віктор Циганков Віктор Циганков Сербія Сербія Відеоновини
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