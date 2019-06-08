Яремчук: Очень рад забить свой первый гол за сборную во Львове

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал разгромную победу над сборной Сербии (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

"Атмосфера во Львове особенная. Такая победа не расслабит нас перед следующим матчем. Нужно сейчас приехать в отель и уже готовиться к следующему матчу. Мы провели в Люксембурге очень тяжелую игру. Да, мы выиграли тогда, но сейчас нам надо подготовиться еще лучше.

Украина – Сербия – видео голов

Мы хорошо подготовились тактически. У сербов очень высококлассные исполнители, которые не любят играть в обороне, поэтому мы захватили контроль над мячом и пытались играть в свою игру.

Очень счастлив забит во Львове. Рад, что этот гол наконец случился. Знал, что он придет рано или поздно", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии.

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