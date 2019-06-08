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Яремчук: Очень рад забить свой первый гол за сборную во Львове

00:51 12 Читати українською
Яремчук: Очень рад забить свой первый гол за сборную во Львове
Роман Яремчук / УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал разгромную победу над сборной Сербии (5:0) в рамках квалификации Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Атмосфера во Львове особенная. Такая победа не расслабит нас перед следующим матчем. Нужно сейчас приехать в отель и уже готовиться к следующему матчу. Мы провели в Люксембурге очень тяжелую игру. Да, мы выиграли тогда, но сейчас нам надо подготовиться еще лучше.

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Мы хорошо подготовились тактически. У сербов очень высококлассные исполнители, которые не любят играть в обороне, поэтому мы захватили контроль над мячом и пытались играть в свою игру.

Очень счастлив забит во Львове. Рад, что этот гол наконец случился. Знал, что он придет рано или поздно", – рассказал Яремчук в послематчевом комментарии.

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Источник: Футбол 24
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Колумбия U-20 – Украина U-20 – 0:1 – видео гола и обзор матча
7 июня
2895
Теги
Украина Украина Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Люксембург Люксембург Роман Яремчук Роман Яремчук
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