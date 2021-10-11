"Очень счастлив приехать во Львов. Давно не был здесь, самые лучшие ощущения. Последний матч здесь за сборную был историческим для нас, я забил дебютный мяч. Конечно, много просьб о билетах. Ажиотаж чувствуется. Большая ответственность перед болельщиками. Так, как болеют во Львове, поверьте мне – нигде так не болеют.

Финляндия – Украина: Яремчук выбрал своего игрока матча отбора ЧМ-2022

Я считаю, что атмосфера в команде очень хорошая. Мы взяли важные три очка в Финляндии. С хорошим настроением приехали сюда. Но мы очень серьезно относимся к следующему матчу. Каждый футболист сосредоточен на теории, на том, что нам говорит тренерский штаб. Нужно выходить и делать все, что нас просят.

Я совсем не думаю о личных наградах. Самое главное – добыть завтра три очка. Если лучшим игроком станет Ярмоленко, или кто-то другой, мне не важно.

Вспомнить самую эмоциональную речь Петракова? Я думаю, что это должно оставаться в раздевалке, чтобы дух сохранялся там. Не нужно выносить такое на прессу. Все знают Александра Васильевича, как большого мотиватора. Я это почувствовал, потому что давно с ним работаю. Поверьте, так хорошо, как я, его никто не знает в плане мотивации. Мы его уважаем и испытываем страх, когда он зол.

Я думаю, что Цыганков пробивал в том эпизоде ​​в Финляндии. Но нападающий должен быть готов к любому отскоку в штрафной. Мяч отскочил ко мне, нужно было забивать. Но до этого была хорошая комбинация с пасом Ярмоленко. Достаточно неплохой гол получился. И важный", – сказал Яремчук на предматчевой пресс-конференции.

Финляндия – Украина: первый триумф в отборе к ЧМ-2022, Петраков дарит эмоции и проверяет нервы, Ярмоленко – маэстро