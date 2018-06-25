Японія – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Японія та Сенегал зустрічались у матчі 2-го туру ЧС-2018 у групі Н. Матч завершився унічию 2:2.

Матч та онлайн трансляція Японія – Сенегал стартував о 18:00 за київським часом. У цій групі також виступають Польща та Колумбія.

Японія – Сенегал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Японія: Кавасіма, Седзі, Нагатомо, Шібасакі, Харагуті, Кагава, Інуї, Осако, Хасебе, Сакай, Йосіда

Сенегал: Х. Н'Діайє, Кулібалі, Ідрісса, Сане, Мане, Сабалі, Н. Н'Діайє, А. Н'Діайє, Сарр, Ньянг, Ваге

Японія – Сенегал: результативна перестрілка без переможця