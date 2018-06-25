Японія – Сенегал: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

ЧС 2018 — 24 черв 2609
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ЧС-2018 Польща – Колумбія: колумбійці "прокидаються" та декласують Польщу, "Кадра" за бортом Мундіалю
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ЧС-2018: Польща стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-оффЧС 2018 — 24 черв 325
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Польща – Колумбія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це булоЧС 2018 — 24 черв 2171
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Японія – Сенегал: занадто багато Інуї для Мане, рекорд Хонди та "фестиваль" голкіперівЧС 2018 — 24 черв 2518
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Англія – Панама: долю місць може вирішити жеребкування, лідер Золотої бутси присоромлює Мессі та РоналдуЧС 2018 — 24 черв 9610
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