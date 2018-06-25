Япония – Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Япония и Сенегал встречаются в матче 2-го тура ЧМ-2018 в группе Н. Встреча завершилась вничью 2:2.

Матч и онлайн-трансляция Япония – Сенегал стартовал в 18:00 по киевскому времени. В этой группе также выступают Польша и Колумбия.

Япония – Сенегал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Япония: Кавасима, Седзи, Нагатомо, Шибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Осаке, Хасэбэ, Сакаи, Йосида

Сенегал: Х. Н'Диайе, Кулибали, Идрисса, Сане, Мане, Сабали, Н. Н'Диайе , А. Н'Диайе, Сарр, Ньянг, Ваге

Япония – Сенегал: результативная перестрелка без победителя