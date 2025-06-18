Японія – Сенегал: занадто багато Інуї для Мане, рекорд Хонди та "фестиваль" голкіперів

Японія та Сенегал зіграли на груповому етапі ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Японія – Сенегал розпочався о 18:00 за київським часом. Гра завершилась нічиєю 2:2. Голами відзначилися Мане, Інуї, Ваге і Хонда.

Японія – Сенегал – відео голів

Підопічні Алью Сіссе розпочали активніше та вже в дебюті зустрічі заробили право на виконання довох кутових ударів, від яких не отримали жодних дивідендів. Японці досить успішно відбивали стартові атаки африканців, поки суперникам не вирішив допомогти голкіпер Кавасіма. Сабалі з меж штрафного майданчика завдав не надто сильного удару по воротах збірної Японії, а Кавасіма, навіть не намагаючись впіймати м'яч, вибив його кулаками прямісінько у Мане, від якого сфера і потрапила в сітку.

Після забитого м'ча Сенегал доволі впевнено контролював гру, але не зумів зберегти свої ворота на замку. Нагатомо, отримавши класну дальню передачу в штрафний майданчик, на прийомі обіграв двох суперників та віддав передачу на Інуї, який класним обвідним ударом в дальній кут зрівняв рахунок.

В кінці першого тайму Ньянг міг знову вивести Сенегал вперед, але не зумів переграти Кавасіму, пробиваючи під гострим кутом.

Після перерви африканці знову розпочали активніше, однак організувати щось по-справжньому гостре поблизу воріт Кавасіми у них ніяк не виходило. А ось японці, перехопивши ініціативу ближче до середини другого тайму, втратили два розкішні моменти. Спочатку Осако дивом не замкнув прострільну передачу Шібасакі з правого флангу, махнувши бутсою повз м'яча, а згодом Інуї після геніальної передачі п'ятою від партнера пробив у хрестовину воріт Н'Діайє.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Неписане футбольне правило спрацювало на 71-й хвилині, коли Ваге знову вивів Сенегал вперед. Блискучу гольову комбінацію команди Сіссе розпочав Сабалі. Лівий захисник обіграв суперника фінтом а-ля Зідан та переправив сферу вздовж воротарського на Ньянга, який шипами бутси перевів ще далі на Ваге, а той з декількох метрів розстріляв ближній кут.

Однак радість Сенегалу тривала зовсім недовго – якихось 7 хвилин. Після навісу з правого флангу голкіпер Н'Діайє вийшов з воріт та не влучив по м'ячу, а його партнер зіграв прямісінько на Інуї. Новачок Бетіса не розгубився та миттєво віддав передачу на Хонду, який розстріляв майже порожні ворота.

Більше команди голів не забивали та залишились лідерами групи (в обох – по 4 очки). Польща і Колумбія, які зіграють пізніше, наразі очок не здобували.

Занадто багато Інуї для Мане

Форвард Ліверпуля з перших хвилин зустрічі усім своїм виглядом та грою демонстрував, що він хоче перемогти у цьому матчі та максимально наблизити свою команду до плей-офф. Мане активно рухався попереду, конструював гру своєї команди та, врешті-решт, саме він відкрив рахунок, опинившись у потрібному місці в потрібний час. Звісно, не обійшлось без фарту, адже Кавасіма зробив усе можливе від себе, щоб м’яч від зірки збірної Сенегалу залетів у сітку воріт. ФІФА нагородила Мане званням “Man of the Match”, однак це рішення виглядає доволі суперечливим на фоні ще більш яскравої гри Такасі Інуї.

30-річний японець безкоштовно дістався Бетісу після того, як у нього звершився контракт з Ейбаром. На ЧС-2018 ціна на технічного атакувального хава точно підстрибне в декілька разів, тож босам з Беніто Вільямарін можна стоячи аплодувати за таку угоду. Інуї регулярного тероризував ворота Сенегалу, і саме йому “самураї” повинні завдячувати подвійному камбеку. У першому таймі він зрівняв рахунок блискучим обвідним ударом в дальній кут, а після перерви віддав передачу на Хонду, якому залишалось влучити у рамку. Міг прудконогий японець й забити один з найкращих голів ЧС-2018, але його витончений постріл прийняла на себе хрестовина воріт. На відміну від ФІФА, аналітичний портал Whoscored вважає саме Інуї гравцем матч, поставивши йому оцінку 8.1.

"Фестиваль" голкіперів

Без участі Кавасіми та Н’Діайє у цьому матчі точно не було б такої веселої перестрілки. Спочатку на сцену вийшов голкіпер збірної Японії, який подарував гол Мане. Чим його так злякав не сильний удар Сабалі, сказати важко, але замість того, щоб спокійно ловити м’яч в руки, воротар “самураїв” вирішив відбити сферу… та ще й кулаками, та ще й перед собою, та ще й прямісінько в коліно Мане. Словом, вийшло фатально і навіть курйозно.

Н’Діайє за рахунку 2:1 на користь своєї команди, мабуть, також засумував та вирішив організувати трилер. Спочатку голкіпер збірної Сенегалу невиправдано вийшов з воріт, намагаючись перехопити навісну передачу з правого флангу, яку, схоже, повністю контролювали захисники. У підсумку він кумедно пролетів повз м’яч, який захисник вибив на Інуї, а той миттєво знайшов Хонду. Що було далі – усім добре відомо. А трилеру таки уникнути, адже в останньому турі щонайменше три команди цієї групи претендуватимуть на вихід у плей-ооф.

Цікаві факти

– Хонда став першим японським гравцем, який відзначався трьох на чемпіонатах світу.

– Сенегал повторив рекорд Камеруну, як африканська збірна з найдовшою безпрограшною серією на групових етапах чемпіонатів світу 5 матчів.

ЧС-2018, група Н, 2-й тур

Японія – Сенегал – 2:2

Голи: Інуї, 34, Хонда, 78 – Мане, 11, Ваге, 71