Японія – Сенегал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Сенегалу у матчі 2-го туру ЧС-2018 зіграла внічию з японцями. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.
Сенегальці впродовж матчу двічі виходили вперед, але збірній Японії два рази вдавалося вирівняти становище. Спочатку в першому таймі на гол Мане відповів Інуї, а в другій половині гри Хонді знадобилося лише 7 хвилин для того, щоб зрівняти рахунок після забитого м'яча Ваге.
Японія – Сенегал: результативна перестрілка без переможця
На 11-й хвилині Садьйо Мане вдалося забити після невдалої гри кіпера японців Кавасіми.
Гол Мане:
На 34-й хвилині Нагатомо класно переграв оборонця, а Інуї відправив м'яч у дальній кут воріт.
Гол Інуї:
Мусса Ваге на 71-й хвилині чудовим ударом під поперечину замкнув простріл із лівого флангу.
Гол Ваге:
Проте вже за 7 хвилин Кейсуке Хонда розібрався у чужому штрафному майданчику після помилки кіпера сенегальців Н'Діайє.
Гол Хонди:
Огляд матчу: