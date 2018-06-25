Японія – Сенегал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Сенегалу у матчі 2-го туру ЧС-2018 зіграла внічию з японцями. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Сенегальці впродовж матчу двічі виходили вперед, але збірній Японії два рази вдавалося вирівняти становище. Спочатку в першому таймі на гол Мане відповів Інуї, а в другій половині гри Хонді знадобилося лише 7 хвилин для того, щоб зрівняти рахунок після забитого м'яча Ваге.

Японія – Сенегал: результативна перестрілка без переможця

На 11-й хвилині Садьйо Мане вдалося забити після невдалої гри кіпера японців Кавасіми.

Гол Мане:

На 34-й хвилині Нагатомо класно переграв оборонця, а Інуї відправив м'яч у дальній кут воріт.

Гол Інуї:

Мусса Ваге на 71-й хвилині чудовим ударом під поперечину замкнув простріл із лівого флангу.

Гол Ваге:

Проте вже за 7 хвилин Кейсуке Хонда розібрався у чужому штрафному майданчику після помилки кіпера сенегальців Н'Діайє.

Гол Хонди:

Огляд матчу: