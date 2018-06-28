Японія – Польща: Беднарек відкриває рахунок

Завершився перший тайм поєдинку між Японією та Польщею. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Японія – Польща розпочався о 17:00 за київським часом.

Команди розпочали матч активно. Японія та Польща обмінялися різкими випадами, проте завдати удару по воротах суперника так і не змогли. На 4-й хвилині Гросіцкі здійснив хороший прохід, проте не зміг віддати зручну передачу на Роберта Лєвандовскі, удар форварда Баварії заблокували захисники.

Перші 10 хвилин поєдинку поляки працювали на статистику точних передач та володіння м'ячем. Наприкінці першої десятихвилинки Японії вдалося перехопити м'яч та вибігти в атаку, але навіс Нагамото не знайшов жодного з партнерів. За дві хвилини поляки повторили обрізку в захисті, Нагамото знову виконав навіс, але Сіндзі Окадзакі забракло влучності.

Після цього Японія перехопила ініціативу. Йошинорі Муто класно пробив з лінії карного майданчика, але Лукаш Фабінскі здійнив непоганий сейв та врятував свою команду від гола.

Наступної атаки Японії довелося чекати лише 2 хвилини. На щастя для Фабіанскі, удар Готоку Сакаї був спрямований просто йому до рук. Підопічні Адама Навалки спробували провести декілька позиційних атак, але не змогли придумати в атаці нічого такого, що б змусило японських захисників нервувати.

На 22-й хвилині Каміль Глік після навісу з кутового завдав першого удару по воротах Японії, проте польський захисник порушив правила у боротьбі проти опонента.

До 30-ої хвилини команди здійснили по декілька навісів, з якими легко впоралися захисники. І Японія, І Польща багато рухалися, проте не змогли перевести свої фізичні зусилля у небезпечні моменти.

Перший по-справжному небезпечний момент створили поляки на 32-й хвилині матчу. Каміль Гросіцкі відгукнувся на навіс та здійснив сильний удар головою з меж позначки пенальті, але Кавасіма у карколомному стрибку відбив удар. Японці одразу ж відповіли швидкою атакою, і знову досвідчений Фабіанскі змушений був вступати у гру після удару Такаші Усамі.

До кінця першого тайму Японія виконала декілька кутових, але завдати удару по воротах так і не змогла. Заслужені нулі на табло після першого тайму.

Старт другого тайму теж видався нудним. Після відпочинку команди спробували збільшити швидкість, але створити бодай якусь небезпеку біля воріт суперника не змогли. Японії вдавалося добре задіювати фланги, але завершальній передачі бракувало точності.

На 60-й хвилині перша небезпечна атака Польщі закінчилася голом. Ян Беднарек відгукнувся на передачу партнера та відкрив рахунок у грі. Японці одразу побігли відіграватися, але підопічні Адама Навалки вдало страхували своїх партнерів.