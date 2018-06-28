Англія – Бельгія: команди визначать долю першого місця у групі G, яке не дає жодної переваги – подробиці

В матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 Англія та Бельгія посперечаються за 1 місце у групі G. Перше місце, яке насправді не дає абсолютно жодної переваги.

Після 2 турів у Англії та Бельгії абсолютно ідентичні показники – по 2 перемоги, різниця голів 8:2. Англія лідирує лише за додатковими показниками – у британців в пасиві 2 жовті картки, у бельгійців – 3.

Харрі Кейн проти Ромелу Лукаку, Деле Аллі проти Кевіна де Брюйне – це могла б бути справжня окраса групового етапу ЧС-2018. Проте є одне "але" – якби матч відбувався у 1 або 2 турі. Зараз обидві команди вже забезпечили собі вихід з групи, а тренери планують застосувати ротацію складів.

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Крім того, якщо поглянути на сітку турніру та вже відомих учасників 1/8 фіналу, помітно, що перше місце у цій групі не дає ніяких дивідендів. Навпаки – друга позиція дає навіть кращі шанси на вихід аж у півфінал, тому що на шляху до цієї стадії вже точно не буде топ-команд.

Команда, що посяде друге місце у цій групі, у чвертьфіналі гарантовано зіграє проти переможця пари Швеція – Швейцарія. Той, хто завершить груповий етап на першій позиції квартету G, в 1/4 фіналу поміряється силами з Бразилією або Мексикою. Тому перше місце у цій групі – поняття відносне.

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Якщо у сьогоднішньому матчі команди розпишуть нічию, все вирішить кількість карток. У кого їх буде менше – той і виграє групу. Як вже пожартував Гарет Саутгейт, якщо він вдарить Роберто Мартінеса за 5 хвилин до завершення матчу, то англійці вирішили не думати про рейтинг fair play.

До слова, якщо і кількість карток у команд виявиться рівною – ФІФА проведе жеребкування.

Турнірна сітка чемпіонату світу-2018