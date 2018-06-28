Сенегал – Колумбія: Міна виводить команду Пекермана вперед

Сенегал та Колумбія зустрічаються у матчі 3 туру групового етапу ЧС-2018. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Сенегал – Колумбія розпочався о 17:00 за київським часом.

Першу небезпеку створили колумбійці. На 13-ій хвилині Кінтеро небезпечно пробивав зі штрафного, але голкіпер Сенегалу перевів м'яч на кутовий. Африканці відповіли ще кращим моментом. На 17-ій хвилині вони підловили "кафетерос" на помилці і вивели Мане на побачення із голкіпером. Центрбек Давінсон Санчес у відчайдушному підкаті завадив удару, а головний арбітр – серб Мілорад Мажіч вказав на 11-метрову позначку.

Тим не менше, після протестів збірної Колумбії рефері вирішив вдатися до VAR. Переглянувши епізод, Мажіч пенальті скасував – мінімальний контакт Санчеса із м'ячем передував зіткненню із лідером Сенегалу.

Надалі команди обмінялися кількома ударами по воротах, які не становили особливої небезпеки для голкіперів. Особливо розчарувала Колумбія, якій для гарантованого продовження боротьби на турнірі необхідна перемога, проте діяли підопічні Пекермана незібрано, без особливої активності в атаці.

На 31-ій хвилині наставник Колумбії зняв з гри Хамеса Родрігеса. Той неохоче поступився місцем Муріелю і з незадоволеним обличчям пройшов повз тренера у роздягальню. Назагал – доволі блідий перший тайм, результат якого влаштовував Сенегал.

Після відпочинку у грі побільшало зіткнень, а відповідно і пауз. Моментів. як і раніше, було негусто, проте відчувалося, що Колумбія збільшує натиск на ворота Сенегалу. Зрештою, на 74-ій хвилині Єррі Міна прочавив свого опікуна і ударом головою переправив м'яч у сітку після подачі кутового – 1:0. Через три хвилини Ньянг міг зрівнювати рахунок, але його щільний удар практично впритул потягнув Оспіна.

Чемпіонат світу-2018. 3 тур, група F

Сенегал – Колумбія – 0:1

Гол: Міна, 74