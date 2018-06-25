Японія – Сенегал: післяматчева прес-конференція Алью Сіссе

Головний тренер збірної Сенегалу Алью Сіссе прокоментував результат матчу в групі H на чемпіонаті світу-2018 проти збірної Японії (2:2).

"Звісно, ми жалкуємо, що так сталося. Але сенегальська команда грала не так добре, як із Польщею. Засмучує, що пропустили два м'ячі. Будемо сподіватися на краще з Колумбією. Японці грали так, як ми очікували. Вони є дуже технічною командою, добре грають у пас. У них було чимало технічних помилок, якими ми скористалися.

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Не можу точно сказати, яка різниця між першими двома іграми. Але на такому рівні змагань ми зустрічаємось із суперниками світового класу. Я вже казав, що ми зіграли не надто добре. Треба визнати, що японська збірна сьогодні була кращою. Ми недостатньо зосереджені, за що і поплатились. Нам потрібно краще тиснути на суперника, агресивніше відбирати м'яч. На такому рівні треба грати швидше. Ми відбирали м'яч і відразу ж його втрачали. А потрібно було контролювати його. Сьогодні ми не програли, тому маємо шанси на прохід далі. Я вірю в нашу команду, ми маємо всі шанси, щоб обіграти Колумбію", – наводить слова Сіссе Sport24.

Після двох зіграних матчів збірні Японії та Сенегалу набрали по 4 очки і є головними претендентами на вихід в плей-офф із групи H. Їхні конкуренти – Польща і Колумбія – в ці хвилини грають в очній зустрічі.