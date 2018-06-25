Япония – Сенегал: послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе

Главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе прокомментировал результат матча в группе H на чемпионате мира-2018 против сборной Японии (2:2).

"Конечно, мы сожалеем, что так произошло. Но сенегальская команда играла не так хорошо, как с Польшей. Огорчает, что пропустили два мяча. Будем надеяться на лучшее с Колумбией. Японцы играли так, как мы ожидали. Они являются очень техничной командой, хорошо играют в пас. У них было много технических ошибок, которыми мы воспользовались.

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Не могу точно сказать, какая разница между первыми двумя играми. Но на таком уровне соревнований мы встречаемся с соперниками мирового класса. Я уже говорил, что мы сыграли не слишком хорошо. Надо признать, что японская сборная сегодня была лучше. Мы недостаточно сосредоточены, за что и поплатились. Нам нужно лучше давить на соперника, агрессивнее отбирать мяч. На таком уровне надо играть быстрее. Мы отбирали мяч и сразу же его теряли. А нужно было контролировать его. Сегодня мы не проиграли, потому имеем шансы на проход дальше. Я верю в нашу команду, мы имеем все шансы, чтобы обыграть Колумбию", – приводит слова Сиссе Sport24.

После двух сыгранных матчей сборные Японии и Сенегала набрали по 4 очка и являются главными претендентами на выход в плей-офф из группы H. Их конкуренты – Польша и Колумбия – в эти минуты играют в очной встрече.