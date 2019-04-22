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Янг: Якщо не можеш завестись на манчестерське дербі, то з тобою щось не так

20:18 82 Читать на русском
Янг: Якщо не можеш завестись на манчестерське дербі, то з тобою щось не так
Ешлі Янг / AFP

Захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Сіті.

 

"Нам просто потрібно вибачитися перед уболівальниками за поєдинок проти Евертона. Нас чекає складний матч в манчестерському дербі. Ми знаємо, наскільки він важливий. Якщо не можеш завестися на манчестерське дербі, з тобою щось не так.

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Я впевнений, що ми будемо готові до середи. Ми розчаровані поразкою, але потрібно швидко підбадьоритися і зібратися. На нас чекає чотири матчі, в яких ми можемо перемогти.

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Якби в жовтні сказали, що ми опинимося в такій ситуації, ми б з радістю її прийняли. Але такий клуб, як Манчестер Юнайтед, повинен націлюватися на більш високі місця в таблиці", – цитує Янга офіційний сайт "червоних дияволів".

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