Янг: Гра проти Ман Сіті покаже характер Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг прокоментував поразку в матчі 35-го туру АПЛ з Евертоном (0:4).

"Зі стартового свистка ми діяли недостатньо добре. Неправильно грати так проти Евертона, який був сповнений впевненості.

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Думаю, що ми не показали гру рівня Манчестер Юнайтед. Це розчаровує. У нас залишилося чотири матчі, нам потрібно отямитися, в середу на нас чекає важлива гра. Вона покаже наш характер. Я знаю, що у нас є ця чудова здатність, буде дуже важливо показати її в середу.

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Ключовим моментом став перший гол. Ми не могли зосередитися. Якщо Манчестер Юнайтед завдає першого удару по воротах суперника в кінці другого тайму, то це не дуже добре", – цитує Янга ВВС.