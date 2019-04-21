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Янг: Гра проти Ман Сіті покаже характер Манчестер Юнайтед

19:21 193 Читать на русском
Янг: Гра проти Ман Сіті покаже характер Манчестер Юнайтед
Ешлі Янг / фото із соцмереж

Захисник Манчестер Юнайтед Ешлі Янг прокоментував поразку в матчі 35-го туру АПЛ з Евертоном (0:4).

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

"Зі стартового свистка ми діяли недостатньо добре. Неправильно грати так проти Евертона, який був сповнений впевненості.

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Думаю, що ми не показали гру рівня Манчестер Юнайтед. Це розчаровує. У нас залишилося чотири матчі, нам потрібно отямитися, в середу на нас чекає важлива гра. Вона покаже наш характер. Я знаю, що у нас є ця чудова здатність, буде дуже важливо показати її в середу.

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Ключовим моментом став перший гол. Ми не могли зосередитися. Якщо Манчестер Юнайтед завдає першого удару по воротах суперника в кінці другого тайму, то це не дуже добре", – цитує Янга ВВС.

Теги
Англія Евертон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ешлі Янґ Ешлі Янґ
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