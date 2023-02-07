Зимовий кубок-2023: розклад матчів міжнародного турніру зазнав змін через землетруси у Туреччині
Розіграш "Зимового кубка-2023" у Туреччині стартує 10 лютого, повідомляє YouTube-канал Футбол 2.0.
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Раніше планувалось розпочати турнір 6 лютого, але масштабні землетрус внесли свої корективи.
Перекроєний графік матчів "Зимовогокубка-2023" виглядає наступним чином:
10 лютого – Полісся – Верес
11 лютого – Ворскла – Левадія
14 лютого – Полісся – Левадія
15 лютого – Ворскла – Верес
17 лютого – Верес – Левадія
18 лютого – Полісся – Ворскла
Усі матчі розпочинатимуться о 18:30 за київським часом.
Нагадаємо, минулорічним переможчем "Зимового кубка" стало Полісся.
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