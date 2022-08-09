"Якщо у Бензема запор, ми пристосовуємось!": Анчелотті – про кадрову проблему Реала і битву за перший трофей сезону
Головний тренер Реала Карло Анчелотті з оптимізмом підходить до матчу за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта.
"Я думаю, що ми підписали двох гравців, які покращили команду на технічному та фізичному рівні. Крім того, хімія між молоддю та ветеранами була одним із ключів до успіхів минулого року. І вона ще може покращитись, бо ми звикли більше часу проводити разом. Рюдігер і Чуамені відповідають усім цим вимогам.
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Проблема, що у нас з нападників лише Бензема? У нас їх багато, цілий список… Карім, Маріано, Азар, Асенсіо, Родріго… Зрозуміло, що відсутність найкращого нападника світу впливає на команду. Але замінити Каріма прямо зараз неможливо, у світі йому немає рівних. У нас є альтернативні рішення... Якщо у нього запор, ми пристосовуємось! (сміється)
Ми збираємося зробити все можливе цього сезону. Якщо потрібно виграти усі змагання, ми постараємось. Я не знаю, чи у нас вийде, бо це справді дуже складно. Втім, я маю багато впевненості. Ми будемо боротись", – цитує Анчелотті Marca.
Додамо, що Реал та Айнтрахт зустрінуться завтра (10 серпня) у битві за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться в Гельсінкі, початок о 22:00.
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