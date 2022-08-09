"Я думаю, що ми підписали двох гравців, які покращили команду на технічному та фізичному рівні. Крім того, хімія між молоддю та ветеранами була одним із ключів до успіхів минулого року. І вона ще може покращитись, бо ми звикли більше часу проводити разом. Рюдігер і Чуамені відповідають усім цим вимогам.

Реал – Айнтрахт: Лунін потрапив до заявки мадридців на Суперкубок УЄФА

Проблема, що у нас з нападників лише Бензема? У нас їх багато, цілий список… Карім, Маріано, Азар, Асенсіо, Родріго… Зрозуміло, що відсутність найкращого нападника світу впливає на команду. Але замінити Каріма прямо зараз неможливо, у світі йому немає рівних. У нас є альтернативні рішення... Якщо у нього запор, ми пристосовуємось! (сміється)

Ми збираємося зробити все можливе цього сезону. Якщо потрібно виграти усі змагання, ми постараємось. Я не знаю, чи у нас вийде, бо це справді дуже складно. Втім, я маю багато впевненості. Ми будемо боротись", – цитує Анчелотті Marca.

Додамо, що Реал та Айнтрахт зустрінуться завтра (10 серпня) у битві за Суперкубок УЄФА. Поєдинок відбудеться в Гельсінкі, початок о 22:00.

Реал розбив Айнтрахт покером Пушкаша та хет-триком Ді Стефано у фіналі Кубка чемпіонів 1959/1960 – ретро дня