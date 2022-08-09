"Я думаю, что мы подписали двух игроков, которые улучшили команду на техническом и физическом уровне. Кроме того, химия между молодежью и ветеранами была одним из ключей к успехам в прошлом году. И она еще может улучшиться, потому что мы привыкли больше времени проводить вместе. Рюдигер и Чуамени отвечают всем этим требованиям.

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Проблема, что у нас из нападающих только Бензема? У нас их много, целый список… Карим, Мариано, Азар, Асенсио, Родриго… Понятно, что отсутствие лучшего нападающего мира влияет на команду. Но заменить Карима прямо сейчас невозможно, в мире ему нет равных. У нас есть альтернативные решения... Если у него запор, мы приспосабливаемся! (смеется)

Мы собираемся сделать все возможное в этом сезоне. Если нужно выиграть все соревнования, мы постараемся. Я не знаю, получится ли у нас, потому что это действительно очень сложно. Впрочем, у меня много уверенности. Мы будем бороться", – цитирует Анчелотти Marca.

Реал и Айнтрахт встретятся завтра (10 августа) в битве за Суперкубок УЕФА. Поединок состоится в Хельсинки, начало в 22:00.

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