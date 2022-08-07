Володар Ліги чемпіонів вже обрав список гравців, які зможуть взяти участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА з Айнтрахтом.

На офіційному сайті УЄФА з'явились заявки Реала та Айнтрахта на поєдинок за Суперкубок УЄФА. До списку "вершкових" потрапив і голкіпер Андрій Лунін.

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Воротарі: Куртуа, Лунін.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Менді.

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Васкес, Чуамені, Себальйос, Камавінга.

Нападники: Азар, Бензема, Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано.

Додамо, що Реал та Айнтрахт зустрінуться 10 серпня у битві за Суперкубок УЄФА, поєєдинок відбудеться в Гельсінкі. Початок о 22:00.

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