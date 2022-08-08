Кубок європейських чемпіонів 1959/60, фінал

Реал – Айнтрахт – 7:3

Голи: Ді Стефано, 27, 30, 73, Пушкаш, 46, 56 (пен), 60, 71 – Крес, 18, Штайн, 72, 75

У середу, 10 серпня, о 22:00 Реал і Айнтрахт розіграють Суперкубок УЄФА. Мадридці в минулому сезоні виграли Лігу чемпіонів, а німецька команда перемогла в Лізі Європи.

Суперники зустрічалися лише раз в єврокубковій історії – у фіналі 5-го Кубка європейських чемпіонів. 18 травня 1960 року Реал і Франкфурт вийшли на поле Хемпден Парк у Глазго на очах 127 тисяч вболівальників.

Німці відкрили рахунок, але ще до кінця першого тайму двічі пропустили. По перерві Реал показав справжній клас і забив у ворота Франкфурта 5 м'ячів. Героями фіналу стали Ференц Пушкаш та Альфредо Ді Стефано, які оформили покер і хет-трик відповідно.

Поєдинок завершився перемогою Реала – 7:3. Цікаво, що для зустрічі з Мадридом Айнтрахту тоді також довелося обіграти у півфіналі Рейнджерс. У цьому році "орли" здолали Рейнджерс у фіналі Ліги Європи і таким чином отримали матч з Реалом у Суперкубку.

Найкращий гравець Айнтрахта не на полі – особлива зброя вивела у фінал ЛЄ і зберегла обличчя справжнього футболу