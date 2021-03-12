Півзахисник Вільяреала Етьєн Капуе вважає, що вихід у чвертьфінал Ліги Європи його команді ще не забезпечений.

"Ми провели чудовий матч, але це лише половина справи. Через тиждень вони приїдуть до нас дуже мотивованими.

Динамо – Вільяреал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми не повинні думати, що вже в чвертьфіналі. Якщо розслабимося, можемо бути покарані за це", – сказав Капуе у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, Динамо у домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи поступилось підопічним Унаї Емері з рахунком 0:2 і ускладнило собі завдання виходу у наступну стадію змагань. Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

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