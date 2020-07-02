Якщо Мессі покине Барселону, то гратиме за нашу команду, – віце-президент аргентинського клубу

Крістіан Д'Аміко, президент аргентинського Ньюеллс Олд Бойз сподівається, що Ліонель Мессі не забув про свою батьківщину.

"Якщо Мессі вирішить покинути Барселону, він буде грати за Ньюеллс Олд Бойз. Це залежить не тільки від нас.

"Я би посадив Мессі в запас": легендарний аргентинський голкіпер дав несподівану пораду Сетьєну

Асоціація футболу Аргентини може допомогти нам, Клаудіо Тапіа – друг Лео. Але я ніколи не зв'язувався з Клаудіо, намагаюся його не турбувати", – цитує Д'Аміко Tribal Football.

Нагадаємо, Ньюеллс Олд Бойз базується в рідному місті Ліонеля Мессі – Росаріо. У 2000 році аргентинець потрапив до академії Барселони.

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі