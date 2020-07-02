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Якщо Мессі покине Барселону, то гратиме за нашу команду, – віце-президент аргентинського клубу

2 липня 14:20 - Читать на русском
Якщо Мессі покине Барселону, то гратиме за нашу команду, – віце-президент аргентинського клубу
Ліонель Мессі / Фото The National

Крістіан Д'Аміко, президент аргентинського Ньюеллс Олд Бойз сподівається, що Ліонель Мессі не забув про свою батьківщину.

"Якщо Мессі вирішить покинути Барселону, він буде грати за Ньюеллс Олд Бойз. Це залежить не тільки від нас.

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Асоціація футболу Аргентини може допомогти нам, Клаудіо Тапіа – друг Лео. Але я ніколи не зв'язувався з Клаудіо, намагаюся його не турбувати", – цитує Д'Аміко Tribal Football.

Нагадаємо, Ньюеллс Олд Бойз базується в рідному місті Ліонеля Мессі – Росаріо. У 2000 році аргентинець потрапив до академії Барселони.

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Теги
Іспанія Головне Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Ньюеллс Олд Бойз Ньюеллс Олд Бойз
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