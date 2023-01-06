У 2017 році ексфорварду діагностували рак підшлункової залози. Лікування дало ефект і медики запевнили про перемогу над хворобою. Проте у 2022-му страшна недуга повернулася.

Сінішу Міхайловіча поховали – легенду провели в останню дорогу, Манчіні ніс труну з екс-партнером

Здоров'я Віаллі різко погіршилось, тому його довелось госпіталізувати у лондонську клініку. На жаль, вдруге перемогти страшну хворобу легенда не зумів. 6 січня Джанлука помер, йому було 58 років, повідомляє Sky Sports.

Нападник відомий виступами, перш за все, за Сампдорію, а також за Кремонезе, Ювентус та Челсі. У 1992-му він змінив генуезців на туринців за рекордні на той час 16,5 мільйонів євро. У складі "Старої синьйори" Віаллі виграв Лігу чемпіонів 1996 року. Зі збірною Італії, за яку награв 59 матчів, завоював бронзу ЧС-1990.

Тренерська кар'єра Джанлуки не була надто успішною. На перетині століть тренував Уотфорд і Челсі, а з 2019-го був помічником Роберто Манчіні у національній команді Італії.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили