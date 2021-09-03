"Можно и десять причин такого выступления сборной Украины в Казахстане найти, и каждая будет объективной. Даже на Евро национальная команда подвергалась критике. Тогда чувствовалось, что результат есть, а игры нет, и бросить "сине-желтых" может в любой любую сторону.

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Сборная Украины классом выше Казахстана, играли мы лучше, у нас было больше моментов – индекс голевых ситуаций 6,46 на 0,66 – это почти десятикратное наше преимущество. И все это с чего-то произошло. Не хватило только реализации. Забили бы больше двух мячей – и все было бы по-другому – хорошие эмоции, отсутствие критики.

Но получилось так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую самую гениальную стратегию", – заявил Сопко в комментарии Команда№1.

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