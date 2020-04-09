"Якщо доведеться піти, це не буде провалом": Джулай – про перспективи Зінченка та Ярмоленка в АПЛ

Культовий український коментатор Дмитро Джулай оцінив виступи наших легіонерів в АПЛ в ефірі програми Вацко Live.

"Якщо Зінченко грає в Манчестер Сіті на початку своєї кар’єри, це про щось говорить. Він має можливість працювати з великим тренером. Пеп належить до когорти фахівців, роботу яких варто оцінювати не лише результатами, але й впливом на гравців. Можливість працювати з ним – це подарунок долі.

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Зінченко отримує футбольний досвід, інформацію. Виступаючи на незвичній для себе позиції, він здобуває навички, щоб робити на полі більше. Це – супердосвід. У матчах збірної України ми це відчули.

Навіть якщо доведеться піти з Сіті, це не вважатиметься провалом. Людина вже має за спиною корисні сезони.

Чи відповідає Зінченко рівню топ-клубу? Це футболіст, який має можливість закріпитись на тому рівні, щоб тобою цікавились топ-клуби", – зазначив Джулай, який коментує матчі АПЛ на каналі Setanta.

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Натомість Андрій Ярмоленко ризикує поплатитись за свою травматичність, вважає коментатор:

"На початку сезону були гарні матчі, забивав Манчестер Юнайтед. Потім у команди почалися проблеми, а Ярмоленко травмований... У Дортмунді були схожі нюанси. Питання в тому, наскільки він буде готовий фізично. Адже останні два сезони у нього серйозно випадають.

Треба дивитись, в якій формі Андрій повернеться і як завершиться сезон для Вест Хема. Якщо клуб зіграє невдало, будуть якісь кадрові рішення. Значно більше шансів опинитись за межами команди у людей певного віку, у тих, хто частіше був травмований".

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