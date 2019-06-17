"Якщо буде гарно поводитись", – президент Ла Ліги Тебас пожартував щодо повернення Неймара в Іспанію

Іспанія — 17 черв 5921
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Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує
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Au revoir мсьє Неймар: ПСЖ розглядає 5 гравців на заміну бразильцеві – небезпека для Гвардіоли та радість БарселониФранція — 17 черв 5458
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Барселона спростувала домовленість із ГрізманномІспанія — 17 черв 834
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Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу, – MarcaІспанія — 17 черв 2143
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Тотті оголосив про відхід з Роми після 27 років у клубі – легенда розкритикував керівництво "джалороссі"Італія — 17 черв 1152