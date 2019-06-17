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"Якщо буде гарно поводитись", – президент Ла Ліги Тебас пожартував щодо повернення Неймара в Іспанію

17 червня 23:45 194 Читать на русском
"Якщо буде гарно поводитись", – президент Ла Ліги Тебас пожартував щодо повернення Неймара в Іспанію
Неймар / ФК ПСЖ

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас з гумором прокоментував можливе повернення форварда ПСЖ Неймара в Іспанію.

Хав'єр Тебас отримав запитання від журналістів про повернення Неймара в Іспанію, на яке президент Ла Ліги відповів жартом.

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"Якщо буде гарно поводитись", – передає слова функціонера Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялось, що Барселона та Реал активно цікавляться бразильцем, який перейшов у ПСЖ 2 роки тому за рекордні 222 млн євро.

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Теги
Хав'єр Тебас ПСЖ ПСЖ Іспанія Неймар Неймар
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