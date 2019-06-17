"Якщо буде гарно поводитись", – президент Ла Ліги Тебас пожартував щодо повернення Неймара в Іспанію

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас з гумором прокоментував можливе повернення форварда ПСЖ Неймара в Іспанію.

Хав'єр Тебас отримав запитання від журналістів про повернення Неймара в Іспанію, на яке президент Ла Ліги відповів жартом.

Неймар припинив переговори з ПСЖ щодо нового контракту

"Якщо буде гарно поводитись", – передає слова функціонера Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялось, що Барселона та Реал активно цікавляться бразильцем, який перейшов у ПСЖ 2 роки тому за рекордні 222 млн євро.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує