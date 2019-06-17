"Если будет себя хорошо вести", – президент Ла Лиги Тебас пошутил о возвращении Неймара в Испанию

Испания — 17 июнь 1046
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Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує
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Барселона опровергла договоренность с ГризманномИспания — 17 июнь 253
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Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – MarcaИспания — 17 июнь 381
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Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе – легенда раскритиковал руководство "джалоросси"Италия — 17 июнь 297
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Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявлениеФранция — 17 июнь 543