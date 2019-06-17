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"Если будет себя хорошо вести", – президент Ла Лиги Тебас пошутил о возвращении Неймара в Испанию

17 июня 23:49 41 Читати українською
"Если будет себя хорошо вести", – президент Ла Лиги Тебас пошутил о возвращении Неймара в Испанию
Неймар / ФК ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас с юмором прокомментировал возможно возвращение форварда ПСЖ Неймара в Испанию.

Хавьер Тебас получил вопрос от журналистов о возвращении Неймара в Испанию, на который президент Ла Лиги ответил шуткой.

Неймар прекратил переговоры с ПСЖ относительно нового контракта

"Если будет себя хорошо вести", – передает слова функционера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Барселона и Реал активно интересуются бразильцем, который перешел в ПСЖ 2 года назад за рекордные 222 млн евро.

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Хавьер Тебас ПСЖ ПСЖ Испания Неймар Неймар
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