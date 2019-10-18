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Якщо Анчелотті попросить, можу повернути Ігуаїна в Наполі, – Де Лаурентіс

14:31 251 Читать на русском
Якщо Анчелотті попросить, можу повернути Ігуаїна в Наполі, – Де Лаурентіс
Гонсало Ігуаїн та Ауреліо Де Лаурентіс / ФК Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що не бачить великої проблеми в поверненні аргентинського форварда Гонсало Ігуаїна на Сан Паоло.

"Анчелотті ніколи не наполягає на придбанні конкретного гравця. Він говорить про підсилення позиції, тому в наших розмовах я не чув від нього імен.

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Повернення Ігуаїна в Наполі? А чому ні? Якби Анчелотті мене про це попросив, ми могли б працювати в цьому напрямку", – цитує Де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Ігуаїн виступав за Наполі протягом трьох сезонів, а влітку 2016-го за 90 мільйонів євро перейшов у Ювентус, після чого фанати "партенопейців" зненавиділи аргентинця.

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Теги
Наполі Наполі Італія Ауреліо Де Лаурентіс Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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