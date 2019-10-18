toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

Если Анчелотти попросит, могу вернуть Игуаина в Наполи, – Де Лаурентис

14:36 32 Читати українською
Если Анчелотти попросит, могу вернуть Игуаина в Наполи, – Де Лаурентис
Гонсало Игуаин и Аурелио Де Лаурентис / ФК Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что не видит большой проблемы в возвращении аргентинского форварда Гонсало Игуаина на Сан Паоло.

"Анчелотти никогда не настаивает на приобретении конкретного игрока. Он говорит об усилении позиции, поэтому в наших разговорах я не слышал от него имен.

Президент Наполи: Если Мартинес и Кальехон хотят переехать в Китай и жить в дерьме – пусть едут

Возвращение Игуаина в Наполи? А почему нет? Если бы Анчелотти меня об этом попросил, мы могли бы работать в этом направлении", – цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Напомним, Игуаин выступал за Наполи течение трех сезонов, а летом 2016-го за 90 миллионов евро перешел в Ювентус, после чего фанаты "партенопейцев" возненавидели аргентинца.

Де Лаурентіс проти всіх, або Літнє божевілля президента Наполі

blog_ava
"Динамо запрошує, а в Харкові дають квартиру і машину": легенда Металіста – про каву з Фоменком і страшну серію пенальті
12:00
362
Теги
Италия Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Наполи Наполи Аурелио Де Лаурентис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли
    Іспанія — 00:38494 Барселона – Реал: Эль Класико официально перенесли
3
час
:
50
мин
Шахтер
19:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук