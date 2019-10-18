Если Анчелотти попросит, могу вернуть Игуаина в Наполи, – Де Лаурентис

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что не видит большой проблемы в возвращении аргентинского форварда Гонсало Игуаина на Сан Паоло.

"Анчелотти никогда не настаивает на приобретении конкретного игрока. Он говорит об усилении позиции, поэтому в наших разговорах я не слышал от него имен.

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Возвращение Игуаина в Наполи? А почему нет? Если бы Анчелотти меня об этом попросил, мы могли бы работать в этом направлении", – цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Напомним, Игуаин выступал за Наполи течение трех сезонов, а летом 2016-го за 90 миллионов евро перешел в Ювентус, после чего фанаты "партенопейцев" возненавидели аргентинца.

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