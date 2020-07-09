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ДИНАМО - ВОРСКЛА КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Ворскла: комітет арбітрів УАФ оцінив дії Монзуль у моменті зі скасованим голом Шепелєва

11:29 - Читать на русском
Динамо – Ворскла: комітет арбітрів УАФ оцінив дії Монзуль у моменті зі скасованим голом Шепелєва
Суддівська бригада фіналу Кубка України / УАФ

Комітет арбітрів УАФ опублікував свій висновок щодо епізоду з незарахованим голом Динамо у ворота полтавської Ворскли у фіналі Кубка України 2019/20.

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Динамо обіграло Ворсклу в фіналі Кубка України. Основний час завершився миром 1:1 (забивали Степанюк та Вербіч), а в серії пенальті сильнішими виявилися кияни. В другому таймі Володимир Шепелєв відправив м'яч у ворота, але Катерина Монзуль скасувала взяття воріт через офсайд у Вербіча.

Комітет арбітрів УАФ вважає таке рішення правильним.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

"Гравець, який перебуває в положенні "поза грою" в момент гри у м'яч або його торкання з боку партнера по команді, карається тільки за участь в активній грі, тобто:

– втручається у гру, зігравши у м'яч або торкнувшись м'яча, який йому переадресував або якого останнім торкнувся партнер по команді;

– втручається в дії суперника;

– заважає супернику зіграти або мати можливість зіграти м’ячем, явно перекриваючи поле зору супернику;

– веде боротьбу із суперником за м’яч;

– очевидно намагається грати м’ячем, який перебуває близько від нього, коли такі дії впливають на суперника;

– виконує очевидну дію, що явно впливає на можливість суперника зіграти в м’яч.

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Переглядаючи цей відеоепізод, можна переконатися, що гравець № 8 Динамо, який забивав гол (Шепелєв), перебував у правильній позиції, а його партнер № 7 (Вербіч) перебував неподалік у позиції "поза грою", і його дії явно впливали на дії/можливості захисника Ворскли № 17 (Чеснакова) зіграти м’ячем, що був поруч із ним. Тому це є втручанням в дії суперника, що заслуговує покарання, згідно з перерахованими вище вимогами чинних Правил гри, що саме й відбулося на футбольному полі", – йдеться у заяві на офіційному сайті УАФ.

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Беньямін Беньямін Вербіч Ворскла Ворскла Динамо - Ворскла Динамо Динамо Кубок України Головне УАФ Комітет арбітрів УАФ Володимир Володимир Шепелєв Катерина Монзуль Арбітри
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