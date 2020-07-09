toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Кубок України
ДИНАМО - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

00:59 - Читать на русском
Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України
Динамо – Ворскла – відео голів та огляд фіналу Кубка України 8 липня 2020

Динамо та Ворскла зустрічалися у фіналі Кубка України 2019/20. Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися кияни (8:7). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо — Ворскла на "Футбол 24".

28’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямін Вербіч

Фінальний матч Кубка України 2019/20 Динамо – Ворскла розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі проходила на каналах "Футбол 1" та UA:перший, текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів

Ворскла відкрила рахунок на 11-й хвилині гри, шокувавши фаворита. Руслан Степанюк після розіграшу кутового відправив м'яч у ворота Бущана.

Динамо – Ворскла: відео гола Степанюка:

Динамо відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафний, Де Пена поборовся, м'яч опинився у Вербіча, а той з розвороту вразив ворота Ворскли.

Динамо – Ворскла: відео гола Вербіча:

Відеоогляд серії пенальті:

blog_ava
Грізманн зустрівся з керівництвом Барселони – доля француза визначена
8 липня
7961
Теги
Головне Динамо Динамо Кубок України Динамо - Ворскла Відеоновини Ворскла Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
54
хв
Борнмут
20:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук