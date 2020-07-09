Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

Динамо та Ворскла зустрічалися у фіналі Кубка України 2019/20. Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими виявилися кияни (8:7). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо — Ворскла на "Футбол 24".

Фінальний матч Кубка України 2019/20 Динамо – Ворскла розпочався о 21:30 за київським часом. Телетрансляція зустрічі проходила на каналах "Футбол 1" та UA:перший, текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

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Ворскла відкрила рахунок на 11-й хвилині гри, шокувавши фаворита. Руслан Степанюк після розіграшу кутового відправив м'яч у ворота Бущана.

Динамо – Ворскла: відео гола Степанюка:

Динамо відігралося на 28-й хвилині. Сидорчук навісив у штрафний, Де Пена поборовся, м'яч опинився у Вербіча, а той з розвороту вразив ворота Ворскли.

Динамо – Ворскла: відео гола Вербіча:

Відеоогляд серії пенальті: