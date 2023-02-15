"Я вболіваю за команду та знаю, як Ракицький любить клуб. Команді потрібен зараз той, хто може у роздягальні щось сказати або прикрикнути на полі, мені так здається. Зайвим він точно не буде.

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Звичайно, неприємно, що він грав у Росії, адже він міг грати будь-де. Якби Ярік більше тренувався та займався цим як Мудрик або Роналду, то міг би грати у Барселоні зі своєю лівою ногою", – сказав Бєдняков в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, 33-річний оборонець є вихованцем Шахтаря і грав за основну команду "гірників" з 2009 по 2019 років, після чого перебрався в російський Зеніт. Поточну кампанію розпочинав у складі турецького Адана Демірспора, але на початку грудня сторони розірвали угоду. З донеччанами Ярослав підписав контракт до кінця сезону.

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