"Результат міг би бути кращими, але я аналізую речі глибше. Я дивлюся на моменти, які можуть схилити баланс на нашу користь. Гадаю, що ми заслужили сьогодні перемогу.

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Мені сподобалось, що гравці робили саме ті речі, які я просив їх спробувати ще на тренуваннях. Наша ідея зрозуміла – тиск на суперників і володіння м'ячем більше, ніж у них. Точність виконання пенальті від Серхіо Рамоса говорить сама за себе – він серед обраних. Якби ми отримали третій пенальті, його б теж бив Рамос", – наводить слова Луїса Енріке сайт УЄФА.

Нагадаємо, в останньому турі Ліги націй (17 листопада) іспанці прийматимуть збірну Німеччини, і для виходу в плей-офф їм потрібна виключно перемога.

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