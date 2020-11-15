"Результат мог бы быть лучше, но я анализирую вещи глубже. Я смотрю на моменты, которые могут склонить баланс в нашу пользу. Думаю, что мы заслужили сегодня победу.

Швейцария – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мне понравилось, что игроки делали именно те вещи, которые я просил их попробовать еще на тренировках. Наша идея понятна – давление на соперников и владение мячом больше, чем у них. Точность выполнения пенальти от Серхио Рамоса говорит сама за себя – он среди избранных. Если бы мы получили третий пенальти, его бы тоже бил Рамос", – приводит слова Луиса Энрике сайт УЕФА.

Напомним, в последнем туре Лиги наций (17 ноября) испанцы будут принимать сборную Германии, и для выхода в плей-офф им нужна исключительно победа.

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