"Якби сьогодні вранці у мене був час поставити свічку за Італію, я би зробив це. Англійці поводяться нестерпно в усіх відношеннях. Юна дівчинка в футболці збірної Німеччини плакала, а весь стадіон кричав на неї. Або коли звучить данський гімн і весь стадіон свистить. Це не той спортивний дух, який завжди пропагують англійці.

Італія – Англія: анонс фіналу Євро-2020

У них є прем'єр-міністр, який мені зовсім не подобається. Коли я думаю про те, що сьогодні він буде святкувати в футболці збірної Англії, і про 60 тисяч осіб, які провокують поширення коронавірусу – це все те, через що зараз є велика антипатія до англійців. Тим більше, вони фактично вийшли зі складу Європи після Brexit", – наводить слова Хьонесса Sportbuzzer.

Нагадаємо, вже сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.

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