Збірні Італії та Англії на Вемблі поборються за титул чемпіона Європи. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Англії пророчили вихід у фінал Євро-2020 ще до початку турніру, а Італію коронували на фінал одразу ж після першого матчу – настільки переконливим виявився розгром Туреччини, який стався рівно місяць тому. Апеннінці вразили вболівальників романтичним футболом з величезною кількістю атак, а от британці обрали протилежну стратегію, ставши головним прагматиком чемпіонату. Команду Гарета Саутгейта ненавидять за стерильний перекат м'яча і надзвичайно обережну гру на результат, але британським фанатам все одно – вони наспівують "It's coming home" на Вемблі. У першому за 55 років фіналі своєї збірної.

Італія – Англія: прогноз на фінал Євро-2020

Обидва колективи мають за плечима вкрай проблемні півфінали. Зокрема, усі тактичні експерти й більшість фанів вважають перемогу Італії над Іспанією "відскоком" – піренейці грали набагато краще, змусивши "Скуадру" відійти від свого стилю й домінуючи на полі. Англію ж взагалі звинуватили у співпраці з УЄФА, адже дотиснути Данію в овертаймі вдалося лишень завдяки дуже суперечливому пенальті на Стерлінгу. Британська публіка реагує на хейт з насмішкою, клепаючи меми з королевою і телефоном – мовляв, Єлизавета II на сьогоднішній матч видзвонить азербайджанських лайнсменів (натяк на фінал ЧС-1966, у якому Тофік Бахрамов зафіксував фантомний гол на користь "трьох левів")

Італія – Англія: де дивитися фінал Євро-2020.

Так чи інакше, сьогодні на Вемблі маємо протистояння антагоністів. Романтики проти прагматиків, швидкі вертикальні атаки проти стерильного ватокату, авантюрний індивідуалізм лідерів "Скуадри" проти нудної обережності британських суперзірок... Це вже не просто матч, а битва світоглядів.

Англію в цій битві більшість фанатів вважає злом, не гідним перемоги на турнірі. Справа не тільки у пенальті за пірнання Стерлінга, а й у загальному стилі англійців. Острів'яни свідомо обмежують власну активність у зоні перед штрафним, відмовляються від зіркової імпровізації в атаці й старанно уникають ризикованих ситуацій, обороняючись через стерильне володіння – показовим став епізод з півфіналу проти Данії, коли "три леви" без втрати м'яча розкатали 54 передачі за 2 хвилини й 41 секунду. Ось як виглядала карта цих пасів:

Гарет Саутгейт у власній ставці на результат готовий приймати максимально непопулярні рішення, тримаючи на банці Рашфорда та Санчо. Найбільший шквал критики викликала зворотня заміна Гріліша у матчі з Данією – Джека випустили на останні 20 хвилин другого тайму й замінили перед другим овертаймом на захисника. Понурий стиль гри, п'ять домашніх поєдинків на Євро, сумнівний арбітраж і відносно проста турнірна сітка в купі з подібними кроками тренерського штабу викликають антипатію нейтральних фанатів. Особливо на контрасті з романтиками на кшталт Іспанії, Данії чи Італії.

Втім, варто визнати, що при візуальній вбогості Англія демонструє надзвичайно потужний футбол. В кожному матчі "три леви" перевершували своїх суперників за кількістю та якістю моментів – причому кожен удар британців важить приблизно 0,11 xG (один з найвищих показників на чемпіонаті), а з 7,6 xG команда забила 9 голів. Половина пострілів острів'ян летить у площину.

Крім того, підопічні Гарета Саутгейта лідирують на Євро за кількістю пресинг-дій (особливо в центрі поля) й тримаються в топ-5 за просуванням атак на дриблінгу та за дотиками у штрафному. Про оборону й говорити нічого – перший гол вони пропустили аж у півфіналі прямим ударом зі стандарту, а за весь матч проти потужної Данії захисники дозволили всього один постріл з меж свого карного майданчика.

В тактичному плані нинішня Англія теж дуже сильна. В кожному з поєдинків колектив нівелював головну зброю суперника – тиск британців у центрі поля вимкнув креативних хавбеків Хорватії, обережний контроль звів нанівець контратаки Шотландії, радикальний пресинг чехів розбили через зміщення вінгерів в оборону зону, а Німеччину пройшли завдяки схемі з трьома оборонцями та персональною опікою ривків Госенса.

Україну прибивали стандартами та фланговими вриваннями (вони взагалі є родзинкою "трьох левів"), а інтенсивний тиск Данії розвантажили стерильним володінням на власній половині з гібридною схемою білд-апу. Оборону ж "червоної гвардії" шматував Кейн, якого перетворили на "фальшиву дев'ятку".

Англія тримається сталого ігрового стилю, але це дуже гнучка команда з великим запасом міцності – як у тактичному аспекті, так і в кадровому. Елітний клас виконавців, висока ефективність дій та грамотний план на матч робить "трьох левів" надзвичайно незручним колективом, до якого майже нереально підлаштуватись.

За це варто відзначити Гарета Саутгейта. У його збірної практично немає слабких місць. Навіть простою турнірною сіткою британців вже не потролити – пройти Німеччину та Данію було б важко навіть грандам.

Англії можна дорікнути хіба що порівнянням з атакою Італії. Воно буде не на користь острів'ян – за більшістю атакувальних метрик "Скуадра" йде у лідерах або в топ-3 команд на Євро-2020, причому відрив від "трьох левів" всюди доволі відчутний. 87-56 за передачами під удар, 223-193 за пасами на останню третину, 233-169 за пасами на просування, 1286-1051 за дотиками на останній третині (180-159 у штрафному), 179-78 за SCA (якість підготовки моментів) – за всіма цими показниками (і не тільки за ними) апеннінці переважають свого сьогоднішнього суперника.

Щоправда, вони йдуть на рівних за якістю дриблінгу, за індивідуальними просуваннями, за оборонною статистикою та за успішністю пресингу. Та і загалом цифри більше відзначають різницю в стилістиці команд.

Італія ставить на романтичний футбол, який увібрав у себе найкращі тактичні досягнення Серії А останніх п'яти років. Роберто Манчіні грамотно міксує ідеї Джан П'єро Гасперіні, Роберто Де Дзербі та Мауріціо Саррі – зокрема, алленаторе збірної погоджується з ними у бажанні контролювати м'яч, просуваючи його через швидкі вертикальні прориви.

Від Аталанти збірна взяла тактику перевантаження останньої третини поля великою групою футболістів (вриваються не менше 5-ти виконавців). Крім того, Італія теж любить розтягувати оборону суперника через високі позиції фулбеків. Із Сассуоло нинішню "Скуадру" споріднює схильність до імпровізації в рамках сталої структури, а у Саррі "підрізали" систему витягування у пресинг-пастки – італійці часто виманюють опонентів в окремі зони, або різко віддати передачу у звільнений простір.

Весь цей карнавал працює не тільки яскраво, але й дуже ефективно. "Скуадра" здобула вже 16 поспіль перемог в рамках чемпіонату Європи із урахуванням матчів кваліфікації, що є абсолютним рекордом змагання. Крім того, збірна перевершила власний рекорд 1930-х років та рекорд Аргентини 1990-х, не програючи 33 матчі поспіль, а лідерами за цим рейтингом є Бразилія та Іспанія – у них по 35. Цікаво, що в 1930-х подібна незламність апеннінців завершилась двома перемогами на чемпіонатах світу.

Конкретно ж на Євро-2020 підопічні Роберто Манчіні перемагали дуже сильні й при цьому різні за стилем колективи. У групі виділяється розгром Швейцарії, якій потім вдалося вибити Францію і яка ледь не поховала Іспанію. У 1/8 фіналу "Скуадра" дотиснула Австрію в овертаймах – ця команда мала один з найінтенсивніших і найефективніших пресингів на турнірі. Бельгію взагалі пройшли переконливо, перегравши її у фірмовому стилі, і тільки з Іспанією у півфіналі апеннінці забуксували, відверто проваливши матч. Врятувала лишень серія пенальті.

У цих поєдинках намітилася основна слабкість збірної Італії – робота під сильним пресингом. Найбільше проблем підопічні Роберто Манчіні отримали з Австрією та Іспанією, у яких цей аспект поставлений дуже якісно. Крім того, "Фурія Роха" серйозно напружувала оборону "Скуадри" своєю "фальшивою дев'яткою" (Ольмо) – італійці регулярно розривались між завданнями, необережно висмикувались з ліній і не контролювали гру взагалі. Дещо вирівняти ситуацію вдалося через перебудову на схему 4-5-1 з відходом у все нижчий і нижчий блок, однак іспанці й австрійці забивали саме після переходу на цю модель.

Перед фіналом це має тривожити тренерський штаб збірної Італії, адже Англія в пресингу також виглядає потужно і також круто використовує "фальшиву дев'ятку". Взагалі, протягом плей-офф відчувалося, що "Скуадра" поступово вийшла на межу своїх можливостей. Чи вистачить її на фінал? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

У збірної Італії всього одна втрата, але дуже важлива – сьогодні не зіграє Спінаццола, який у матчі проти Бельгії надірвав ахіл. На лівому фланзі оборони в півфіналі його змінив Емерсон. Вийшло непогано, хоча на овертайми Роберто Манчіні змінив структуру, перевівши Ді Лоренцо вліво й поставивши праворуч Толої. Подібний хід на старті поєдинку проти Англії здається малоймовірним.

Загалом, склад італійців виглядає прогнозовано. "Скуадра" повинна вийти в традиційних 4-3-3, де трійку нападників складуть Іммобіле (в центрі), К'єза та Інсіньє (на флангах), а разом з Верратті в опорній зоні вийдуть Жоржінью та Барелла.

Англія майже немає проблем зі стартом. Під питанням лишень вихід Фодена – Філ пропустив вчорашнє тренування через невеличке пошкодження. Його відсторонили від роботи в якості перестороги. В будь-якому випадку, хавбек Манчестер Сіті втратив місце в основі ще на груповому етапі.

Теоретично, Гарет Саутгейт сьогодні може перейти на схему з трьома захисниками. Саме таким чином він нівелював перевантаження останньої третини поля з боку німців. З Данією він відмовився від схожого маневру, однак Італія набагато ближча до німців по рівню й тактиці. Зокрема, "Скуадра" сьогодні збирається активно боротись за м'яч і домінувати.

Втім, існують сумніви щодо готовності тренерського штабу Англії знову відмовитись від улюблених 4-2-3-1. Пеп Гвардіола пішов би на подібний крок, але Гарет Саутгейт хоче виграти фінал. А ризикувати він не звик.

Орієнтовні склади на матч Італія – Англія

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філліпс, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Важко робити прогнози на такі матчі, а тим паче на фінал. Очевидно лишень, що він не буде аж надто цікавим з футбольної точки зору – у фіналах не у футбол грають, а завойовують трофеї.

Від Англії точно не варто очікувати феєрії, адже ця команда звикла тримати м'яч під стерильним контролем на власній половині або в середині поля, швидко відбираючи його в разі втрат. Італія ж має певні проблеми в матчах проти таких суперників, але "Скуадрі" доволі непогано вдається нівелювати цей недолік через низький блок.

Обидва тренери вестимуть затяжну шахову партію, ціль якої – нав'язати свій стиль ведення гри. Італія буде лізти в атаки, швидко просуваючи м'яч на дриблінгу, однак тактика Англії під таких суперників здається занадто міцною. "Три леви" сидять на своїй половині великою групою футболістів і переважають усі команди на Євро-2020 за пресингом в центральній частині поля, а атакувальний темп "Скуадри" підопічні Гарета Саутгейта збиватимуть через 50+ пасів взад-поперек, з флангу на фланг. Особливо важко стане апеннінцям, якщо британці заб'ють першими.

Викликає велике занепокоєння і романтичний стиль гри Італії. Він завжди був слабшим за прагматичний футбол, якщо говорити про роботу на трофеї. Крім того, у італійців відчувається певна стеля рівня, за яку команда вже не вистрибує – Англія ж завжди грає із запасом. Він відчувається як на лавці, так і в тактиці.

Вочевидь, саме тому букмекери ставлять на перемогу "трьох левів". Ця збірна сильніше заточена на результат, до неї важко підлаштуватись, а проблем у Італії побільше, ніж у острів'ян. Англія – фаворит.

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020