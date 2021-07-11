"Если бы сегодня утром у меня было время поставить свечку за Италию, я бы сделал это. Англичане ведут себя невыносимо во всех отношениях. Юная девочка в футболке сборной Германии плакала, а весь стадион кричал на нее. Или когда звучит датский гимн и весь стадион свистит. Это не тот спортивный дух, который всегда пропагандируют англичане.

Италия – Англия: анонс финала Евро-2020

У них есть премьер-министр, который мне совсем не нравится. Когда я думаю о том, что сегодня он будет праздновать в футболке сборной Англии, и о 60 тысяч человек, которые провоцируют распространение коронавируса – это все то, из-за чего сейчас большая антипатия к англичанам. Тем более они фактически вышли из состава Европы в результате Брекзита", – приводит слова Хьонесса Sportbuzzer.

Напомним, уже сегодня Италия и Англия сойдутся в финальном поединке Евро-2020. Матч состоится на лондонском Уэмбли, начало игры в 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати