Новобранець Вереса Денис Балан назвав двох талантів, які так і не змогли засяяти на дорослому рівні.

"Я вважаю, що Влад Калітвінцев не до кінця розкрив свій потенціал. Якщо брати на той час, то він був просто у божевільній формі, всіх розривав, ми тоді були ще малими в академіях, а він вже грав з Динамо-2 в Першій лізі і там забивав.

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Мені здається, що Влад може грати на більш високому рівні, він теж топ. Переконаний, що він теж міг грати в Європі не гірше, ніж Маліновський або Яремчук, але як сталось так сталось.

Були футболісти, які виглядали дуже здорово, коли виступали на дитячому рівні. Іван Луканюк був теж топ по дітях, возив всіх і ту ж Францію возив, з якою ми грали у відборі, коли там були Погба, Люка Дінь, а потім чомусь не вийшло, він не пішов далі", – сказав Балан в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Калітвінцев нині захищає кольори Олександрії, а Луканюк повісив бутси на цвях ще 2018 року (погравши за Шахтар, Прикарпаття, Верес, Тернопіль, литовські Даугавпілс та Сконто і латвійський Утеніс).

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