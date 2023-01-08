Максим Афанасьєв, який працював з легіонерами у Дніпрі за часів Хуанде Рамоса та Мирона Маркевича, розповів, хто з зірок вразив його найбільше у мовному питанні.

"Джуліано дуже серйозно вивчав українську мову, я допомагав йому. На якомусь етапі він захотів заглибитися і в граматику, тож загалом десь 10-15 занять ми з ним провели. Йшлося вже про відмінки, закінчення, дієслова, прикметники, іменники, так що він був зацікавлений у тому, щоб вчити мову по-науковому.

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Дуглас, вже у період Маркевича з 2014 по 2016 рік також впритул підійшов до вивчення мови та був дисциплінованим. Вважаю, він проявив себе у ті роки з найкращого боку, бо порозуміння на полі, так і поза ним з партнерами було на високому рівні.

Загалом у Дніпрі не було поділу на групи серед українців, бразильців чи інших латиноамериканців. Іноземці вливались до колективу, дуже швидко та безболісно знаходили порозуміння з українцями. Це було зумовлено тим, що лідери були відкритими. Руслан Ротань був лідером, Ян Лаштувка. Потім Матеус набув більшої ваги у команді: він став ватажком бразильців. Він швидко вивчив мову, бо дружина – українка. Не відразу, але як тільки познайомився з Юлею, одразу включився до цього процесу.

Багато хто вчив українську, не лише латиноамериканці. Наприклад, Джаба Канкава. Незважаючи на те, що він грузин, ми також мали декілька уроків. Близько десяти, мабуть. Йому хотілося говорити краще. Можливо, він був мовчазним, серйозним хлопцем, але також відкрився в якийсь момент.

Це стосується і тренерського штабу: асистенти Хуанде Рамоса, Маркос Альварес, тренер з фізпідготовки, і Педро Хару, тренер воротарів, також вивчали мову і були завжди відкриті для нових вражень і нових знань. Одразу ж полюбили нашу культуру та побут. Так що дивували мене легіонери лише з найкращого боку", – сказав Афанасьєв в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Рамос очолював Дніпро з 2010 по 2014 роки.

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