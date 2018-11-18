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Як не потрібно грати у футбол – майстер-клас з Кубку африканський націй

19 листопада 06:00 3 Читать на русском
Як не потрібно грати у футбол – майстер-клас з Кубку африканський націй
Лесото – Танзанія / Фото з соцмереж

Подвійний фейл трапився під час матчу Кубка Африканський націй Лесото – Танзанія.

Найкурйозніший епізод року спостерігали глядачі матчу КАН Лесото – Танзанія.

В Ізраїлі гравець допомагав травмованому партнеру, побачив м'яч, забив гол і продовжив допомагати – курйоз дня

Господарі отримали неймовірний шанс відзначитись завдяки абсурдним діям захисників збірної Танзанії. Проте нападник Лесото примудрився двічі не влучити по м'ячу, перебуваючи перед воротами.

Варто відзначити, що поєдинок завершився перемогою господарів (1:0).

Теги
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