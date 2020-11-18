"6:0. Я сплю?! Як ми не обіграли цих німців, не зрозуміло. І як ми обіграли цих іспанців, вдвічі незрозуміліше", – емоційно написав Євген Левченко у своєму Twitter.

Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Зауважимо, розгромна перемога (6:0) допомогла збірній Іспанії очолити групу А4, залишивши німців на другій сходинці.

Україна йде третьою, а Швейцарія – четвертою, проте ці команди чекають вердикту УЄФА – місцева влада Люцерну не дозволила провести поєдинок через коронавірус у таборі "синьо-жовтих".

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