"Як ми обіграли цих іспанців?": Левченко шокований погромом Німеччини у Лізі націй
Відомий експерт Євген Левченко був відверто здивований результатом головного протистояння в групі А4 Ліги націй.
"6:0. Я сплю?! Як ми не обіграли цих німців, не зрозуміло. І як ми обіграли цих іспанців, вдвічі незрозуміліше", – емоційно написав Євген Левченко у своєму Twitter.
Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Зауважимо, розгромна перемога (6:0) допомогла збірній Іспанії очолити групу А4, залишивши німців на другій сходинці.
Україна йде третьою, а Швейцарія – четвертою, проте ці команди чекають вердикту УЄФА – місцева влада Люцерну не дозволила провести поєдинок через коронавірус у таборі "синьо-жовтих".
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