Іспанія приймала Німеччину у матчі 6 туру дивізіону А Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Німеччина на Футбол 24.

Важко пояснити, яким був план на гру у збірної Німеччини, але підопічні Йоахіма Льова його з тріском провалили. Ще до перерви у ворота гостей влетіли три м'ячі.

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У другому таймі іспанці не думали збавляти оберти та забили супернику ще три голи. Хет-триком відзначився півзахисник Манчетсер Сіті Ферран Торрес.

Збірна Іспанії очолила групу А4, залишивши німців на другій сходинці.

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