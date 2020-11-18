Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу
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Іспанія приймала Німеччину у матчі 6 туру дивізіону А Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Німеччина на Футбол 24.
завершено
17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родрі
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Мікель Оярсабаль
17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родрі
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Мікель Оярсабаль
Важко пояснити, яким був план на гру у збірної Німеччини, але підопічні Йоахіма Льова його з тріском провалили. Ще до перерви у ворота гостей влетіли три м'ячі.
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У другому таймі іспанці не думали збавляти оберти та забили супернику ще три голи. Хет-триком відзначився півзахисник Манчетсер Сіті Ферран Торрес.
Збірна Іспанії очолила групу А4, залишивши німців на другій сходинці.
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