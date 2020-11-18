"Как мы обыграли этих испанцев?": Левченко шокирован погромом Германии в Лиге наций
Известный эксперт Евгений Левченко был откровенно удивлен результатом главного противостояния в группе А4 Лиги наций.
"6:0. Я сплю?! Как мы не обыграли этих немцев, не понятно. И как мы обыграли этих испанцев, вдвое непонятнее", – эмоционально написал Евгений Левченко в своем Twitter.
Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча
Заметим, разгромная победа (6:0) помогла сборной Испании возглавить группу А4, оставив немцев на второй строчке.
Украина идет третьей, а Швейцария – четвертой, однако эти команды ждут вердикта УЕФА – местные власти Люцерна не позволили провести поединок из-за коронавируса в лагере "сине-желтых".
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