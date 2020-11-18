"6:0. Я сплю?! Как мы не обыграли этих немцев, не понятно. И как мы обыграли этих испанцев, вдвое непонятнее", – эмоционально написал Евгений Левченко в своем Twitter.

Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча

Заметим, разгромная победа (6:0) помогла сборной Испании возглавить группу А4, оставив немцев на второй строчке.

Украина идет третьей, а Швейцария – четвертой, однако эти команды ждут вердикта УЕФА – местные власти Люцерна не позволили провести поединок из-за коронавируса в лагере "сине-желтых".

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