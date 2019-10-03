"Як гей-паради стосуються фашизму? Мабуть, звідти походять", – Нойок зробив різку заяву

Півзахисник Динамо Брест Олександр Нойок виступив проти гей-парадів і припустив, що вони походять від фашизму.

"Я не гомофоб, але у нас православна країна, тут гей-парадів не треба. У Києві провели, але я вважаю, що цього не повинно було бути. Мені було боляче. Країна перемогла фашизм, всі билися.

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Яке відношення гей-паради мають до фашизму? Ну це ж звідти походить, напевно. У нас же повинне загартування бути якесь радянське. Наші батьки жили добре, щасливо, всі згадують цей час.

Не хотів би жити в СРСР, просто батьки там жили і дали нам гарну базу. Ми нормальні хлопці: дружина, сім'я, щастя, внуки", – сказав Нойок YouTube-каналу MelkazeRaw.

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