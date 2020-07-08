"Як дві краплі води": Мессі виявився двійником легендарного тренера – мережа вибухнула мемами на фото 50-річної давності

Нападник Барселони Ліонель Мессі дізнався, як буде виглядати у 70. Не кожен має таку можливість.
Популярний паблік Nostalgia Futbolera порівняв Мессі з легендарним іспанським тренером Хав'єром Клементе, коли йому було 33 (1969 рік). Схожість – просто дивовижна. "Як дві краплі води", – пише видання El Español.
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Щоправда, юзери соцмереж одразу провели іншу паралель – між Клементе і героєм культової картини "Назад у майбутнє" Джорджем МакФлаєм. Хай там що, а світлини 70-річного фахівця швидко перетворились на "топ-тренд" у Твіттері.
Клементе прославився на посаді головного тренера Атлетіка, здобувши з басками два чемпіонські титули (1983, 1984), Кубок та Суперкубок Іспанії.
До слова, іранець Реза Парастеш здобув світову популярність завдяки схожості з Мессі. Нещодавно, французький телеканал сплутав його з аргентинцем, розповідаючи про благочинність останнього.
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