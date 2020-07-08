"Як дві краплі води": Мессі виявився двійником легендарного тренера – мережа вибухнула мемами на фото 50-річної давності

Нападник Барселони Ліонель Мессі дізнався, як буде виглядати у 70. Не кожен має таку можливість.

Популярний паблік Nostalgia Futbolera порівняв Мессі з легендарним іспанським тренером Хав'єром Клементе, коли йому було 33 (1969 рік). Схожість – просто дивовижна. "Як дві краплі води", – пише видання El Español.

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Щоправда, юзери соцмереж одразу провели іншу паралель – між Клементе і героєм культової картини "Назад у майбутнє" Джорджем МакФлаєм. Хай там що, а світлини 70-річного фахівця швидко перетворились на "топ-тренд" у Твіттері.

Клементе прославився на посаді головного тренера Атлетіка, здобувши з басками два чемпіонські титули (1983, 1984), Кубок та Суперкубок Іспанії.

До слова, іранець Реза Парастеш здобув світову популярність завдяки схожості з Мессі. Нещодавно, французький телеканал сплутав його з аргентинцем, розповідаючи про благочинність останнього.

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Messi jugó en el pasado en el @AthleticClub 1969 hasta que Marañon le rompió la rodilla pic.twitter.com/5RcZAH20Ni — MASPITV (@TVMASPI) July 7, 2020

También puede ser el malo de Los Angeles de Chalie... pic.twitter.com/FJuiBm8CGF — Javiloquillo96 (@javiloquillo96) July 7, 2020

Todo Twitter fútbol con Clemente: Messi.



Yo: pic.twitter.com/X6uuszlKT1 — Perku (@perku82) July 8, 2020