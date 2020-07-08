"Как две капли воды": Месси оказался двойником легендарного тренера – сеть взорвалась мемами на фото 50-летней давности

Нападающий Барселоны Лионель Месси узнал, как будет выглядеть в 70. Не каждый имеет такую возможность.

Популярный паблик Nostalgia Futbolera сравнил Месси с легендарным испанским тренером Хавьером Клементе, когда ему было 33 (1969 год). Сходство – просто удивительное. "Как две капли воды", – пишет издание El Español.

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Правда, пользователи соцсетей сразу провели другую параллель – между Клементе и героем культовой картины "Назад в будущее" Джорджем МакФлаем. Фотографии 70-летнего специалиста быстро превратились в "топ-тренд" в Твиттере.

Клементе прославился на посту главного тренера Атлетика, выиграв с басками два чемпионских титула (1983, 1984), Кубок и Суперкубок Испании.

К слову, иранец Реза Парастеш получил мировую известность благодаря сходству с Месси. Недавно, французский телеканал спутал его с аргентинцем, рассказывая о благотворительности последнего.

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Messi jugó en el pasado en el @AthleticClub 1969 hasta que Marañon le rompió la rodilla pic.twitter.com/5RcZAH20Ni — MASPITV (@TVMASPI) July 7, 2020

También puede ser el malo de Los Angeles de Chalie... pic.twitter.com/FJuiBm8CGF — Javiloquillo96 (@javiloquillo96) July 7, 2020