Как будут доигрывать Серию А – появился новый проект календаря чемпионата Италии

Команды элитного дивизиона Италии завершат сезон 2019/20 в интенсивном графике.

Как известно, недавно Серия А получила официальное разрешение итальянских властей на возобновление соревнований. Впрочем, сначала будут сыграны поединки Кубка Италии – 12 и 13 июня пройдут ответные матчи 1/2 финала Кубка. Ювентус сыграет с Миланом, а Наполи – с Интером. 17 июня будет сыгран финал Кубка, информирует Tuttosport.

После этого возобновится и чемпионат – 20-21 июня доиграют 25 тур. После этого команды будут играть в еврокубковом графике, то есть два матча в течение недели. Ожидается, что 38 тур Серии А будет сыгран в начале августа. Что касается Серии Б, то там соревнования планируют завершить 20 августа.

Напомним, на момент остановки чемпионата Ювентус опережал Лацио на 1 очко.

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