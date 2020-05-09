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Як 100-річний Суркіс святкує День перемоги – він пережив війну та має чимало нагород

9 травня 15:36 745 Читать на русском
Як 100-річний Суркіс святкує День перемоги – він пережив війну та має чимало нагород
Рахміль (Михайло) Суркіс із синами / ФК Динамо

Рахміль Давидович Суркіс, який є батьком президента Динамо, вкотре відсвяткував День перемоги. 9 травня є знаковим днем для 100-річного військового лікаря.

Батько Ігоря та Григорія Суркісів протягом 60-ти років був військовим медиком. Основна спеціалізація – невропатолог. Він витримав Сталінград та Курську дугу, воював у Берліні.

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Рахміль Суркіс пішов у відставку в званні полковника медичної служби. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, двома орденами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького і має більше 30 медалей.

Нагадаємо, 10 грудня 2019-го Рахмілю Суркісу виповнилося 100 років.

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Теги
Динамо Динамо Рахміль Суркіс
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