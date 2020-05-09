Як 100-річний Суркіс святкує День перемоги – він пережив війну та має чимало нагород

Рахміль Давидович Суркіс, який є батьком президента Динамо, вкотре відсвяткував День перемоги. 9 травня є знаковим днем для 100-річного військового лікаря.

Батько Ігоря та Григорія Суркісів протягом 60-ти років був військовим медиком. Основна спеціалізація – невропатолог. Він витримав Сталінград та Курську дугу, воював у Берліні.

Рахміль Суркіс – про гру Динамо: Тренер сидить, як в сараї, а не кличе гравця чи капітана, щоб щось змінити

Рахміль Суркіс пішов у відставку в званні полковника медичної служби. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2-го ступеня, двома орденами Червоної зірки, орденом Богдана Хмельницького і має більше 30 медалей.

Нагадаємо, 10 грудня 2019-го Рахмілю Суркісу виповнилося 100 років.

"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле