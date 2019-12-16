Рахміль Суркіс – про гру Динамо: Тренер сидить, як в сараї, а не кличе гравця чи капітана, щоб щось змінити

Рахміль Суркіс – батько президента Динамо Ігоря Суркіса – розповів про свої враження від гри київської команди.

До слова, 10 грудня Рахміль Давидович Суркіс відзначив солідний ювілей. Йому виповнилося 100 років.

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"Як може подобатися гра? Як може подобатися, якщо вони програють слабким командам. Вибачте, коли тренер сидить, як в сараї, і не виходить, не коригує гру, не кличе до себе гравця або капітана команди, аби змінити щось", – цитує Суркіса-старшого Динамоманія з посиланням на програму "Великий футбол".

Нагадаємо, Динамо під керівництвом Олексія Михайличенка пішло на зимову перерву на другому місці УПЛ. Відставання від Шахтаря складає 14 очок. Також кияни вилетіли з Ліги Європи, завершивши виступи в єврокубках.

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