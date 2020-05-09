Как 100-летний Суркис празднует День победы – он пережил войну и получил немало наград

Рахмиль Давидович Суркис, который является отцом президента Динамо, в который раз отпраздновал День победы. 9 мая является знаковым днем для 100-летнего военного врача.

Отец Игоря и Григория Суркисов в течение 60 лет был военным медиком. Основная специализация – невропатолог. Он выдержал Сталинград и Курскую дугу, воевал в Берлине.

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Рахмиль Суркис ушел в отставку в звании полковника медицинской службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, орденом Богдана Хмельницкого и имеет более 30 медалей.

Напомним, 10 декабря 2019-го Рахмилю Суркису исполнилось 100 лет.

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